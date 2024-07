Iris Klein & Stefan Braun: Fremdgeh-Gerüchte! Jetzt äußert sich Iris

Iris Klein (57) und ihr Stefan (47) schweben eigentlich auf Wolke sieben - Nach der Liebespleite mit ihrem Ex Peter Klein (57) ist die Mutter von Daniela Katzenberger seit etwa vier Monaten wieder bis über beide Ohren verliebt. "Ganz unspektakulär wurde ich ihm als Freundin vorgeschlagen bei Facebook. Und er hat mich angeschrieben und hat mich angefragt und ich hab’s angenommen", erzählt die 57-Jährige in einem Interview mit RTL. Nach ein paar Treffen war beiden sofort klar, dass sie zusammengehören! Jetzt sind sie bereits seit über vier Monaten ein Paar und glücklicher denn je.

Doch in den vergangenen Tagen kursierten plötzlich Fremdgeh-Gerüchte im Netz. Das wäre nach der Geschichte mit ihrem Ex ein großer Schlag ins Gericht für Iris! Doch was ist dran an den Anschuldigungen an ihren neuen Partner? Jetzt äußert sie sich.