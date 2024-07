Iris Klein & Stefan Braun: Jetzt sprechen sie über ihr erstes Mal

Schon öfter zeigte Iris Klein ihren neuen Freund auf Social Media, doch vor ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit, hatte gerade Stefan ein bisschen Bammel. Die beiden Turteltäubchen zeigten sich vor ein paar Wochen das erste mal gemeinsam auf einem Influencer-Community-Event in Stuttgart - und wollen jedem ihr Glück zu zeigen! "Das erste Mal red carpet, das erste Mal so eine Veranstaltung. Bist du nervös?", fragt Iris ihren Stefan vorher. "Ja. Ja", antwortet der 47-Jährige. Geschafft hat er es schon mal und dran gewöhnen wird er sich bestimmt auch früher oder später!