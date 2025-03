Iris Klein & Yvonne Woelke: Nach großer Entschuldigung keine Versöhnung?

Seit dem Dschungelcamp 2024 sind Iris Klein (57) und Yvonne Woelke (46) Erzfeindinnen. Im Fokus des Streits: Iris Exmann Peter Klein (57), der während der Dreharbeiten zum Dschungelcamp einen angeblichen Seitensprung mit Woelke hatte und nun mit ihr liiert ist. Nun treffen Yvonne und Iris bei "Promis unter Palmen" aufeinander, dort entschuldigt sich Iris überraschend bei der neuen Partnerin ihres Exmannes für ihre harten Worte. An eine Versöhnung ist jedoch nicht zu denken! In einem Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" stellt Iris noch einmal klar, dass die beiden in diesem Leben keine Freundinnen mehr werden.