Iris Klein: Wird sie nur ausgenutzt?

Und genau so wirkte Stefan wohl auf sie: als würde er Iris’ Bekanntheit nutzen, um sich selbst ins Rampenlicht zu schieben. Dass er, kaum dass ihm das gelungen war, Schluss machte, scheint ihren Verdacht zu bestätigen. Auch wenn Iris sich nun, um nicht erneut allein und mit gebrochenem Herzen dazustehen, wieder auf Stefan eingelassen hat. Aber ob ein "24-Stunden-Gespräch unter 4 Augen" wirklich den Schaden reparieren kann, den eine derart abrupte Trennung hinterlässt? Wir lehnen uns zurück, holen Popcorn und fragen uns, wie lange es wohl dauert, bis die nächste Insta-Story zum verbalen Schlagabtausch wird. Als die Liebeskrise bekannt wurde, schrieb Iris bedeutungsschwer: "Nach jedem Gewitter kommt die Sonne…" Und auf Sonnenschein folgt, zumindest bei dieser Familie, fast zwangsläufig das nächste Donnerwetter.