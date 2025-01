Iris Klein: Beauty-Eingriff! Stefan Braun enthüllt intime Details

Aufmerksame Follower dürften bemerkt haben, dass sich an Stefans Frisur in letzter Zeit etwas verändert hat. In seiner Instagram-Story brachte der 47-Jährige nun Licht ins Dunkel: Er hat sich augenscheinlich tatsächlich Haare transplantieren lassen! Das Ergebnis zeigt er in einer Fotocollage, die Vorher-Nachher-Bilder zeigt.

Stolz präsentierte er das Ergebnis und machte dabei deutlich, wie zufrieden er mit seiner Entscheidung ist. Iris dürfte dieser neue Look an ihrem Partner sicherlich genauso begeistern.