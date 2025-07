Daniela Katzenberger: Schlimme Vorwürfe gegen Iris

In ihrer alten Heimat Ludwigshafen trifft sie eine Frau wieder, die ihr Leben geprägt hat – und die bei Daniela lang verdrängte Gefühle wiedererweckt. Nach über einem Jahrzehnt steht Daniela plötzlich wieder vor Gabi – der Frau, die ihr in ihrer Kindheit das gab, was sie daheim oft vermisste: Wärme, Zeit, Geborgenheit. "Die Gabi war so die Einzige, die mich wirklich gesehen hat", erinnert sich Daniela in der Sendung. "Die hat sich um mich gekümmert, die hat für mich gekocht. Ich hab’ bei der gepennt. Mit ihr Weihnachten gefeiert, und dann hat sie immer gesagt: 'Daniela, du bist mein Kind.' Und das war für mich schön, weil meine Mutter war ja damals… Die war ja nur arbeiten. Und ich war halt so das typische Sandwich-Kind – für mich hat man sich halt nicht wirklich viel Zeit genommen."