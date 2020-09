Iris und Peter Klein: Zuckersüße Nachricht an ihrem 15. Hochzeitstag

Schon im Juni schwärmte Iris von ihrer Beziehung zu Peter und verriet auch ihr Erfolgsrezept: "Wir sind 18 Jahre ein glückliches Paar und unser Geheimrezept ist unser Humor."

Doch natürlich gab es in den letzten 18 Jahren nicht nur Höhen, sondern auch einige Tiefen. So hätte Iris sich beispielsweise noch ein Kind von ihrem Liebsten gewünscht, doch die Gesundheit machte ihr einen Strich durch die Rechnung. "Ich musste meine Gebärmutter vor vielen Jahren entfernen lassen", gestand sie vor einiger Zeit in ihrer Instagram-Story. Doch diese Erfahrung hat das Paar offensichtlich nur stärker gemacht...