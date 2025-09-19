Isabell Horn erklärt plötzlich: „Wir haben uns getrennt…“
Trennung bei Isabell Horn und Jens Ackermann? Die Worte der ehemaligen GZSZ-Darstellerin auf Instagram lassen Fans schockiert zurück: „Wir haben uns getrennt…“ Doch was bedeutet das wirklich?
Isabell Horn bei der „Falling in Love” Show Premiere im Friedrichstadt Palast.
© Imago/APress
Der GZSZ-Star und Jens Ackermann (40) sind mittlerweile 11 Jahre liiert. Jetzt schockiert ein plötzlicher Instagram-Post auf dem die 41-jährige schrieb: „Wir haben uns getrennt…” Haben sie ihre Liebe aufgegeben oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
„Nicht voneinander – aber von alten Mustern!“
In einem ehrlichen Statement klärt Isabell auf:
„Keine Sorge – nicht voneinander. Nach 11 Jahren Beziehung haben wir beschlossen, uns von ein paar nervigen Mustern zu verabschieden.“
Heißt konkret: Die beiden arbeiten aktiv an ihrer Beziehung und haben sich entschieden, ungesunde Dynamiken loszulassen, um ihrer Liebe eine neue Chance zu geben.
Isabell Horn spricht Klartext über ihre Beziehung
Schon vor einiger Zeit sprach Isabell Horn in einem RTL-Interview über Herausforderungen in ihrer Beziehung. Besonders unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse sorgten offenbar für Spannungen. Ihre Lösung: Eine sogenannte „offene Beziehung“. Für beide ist das Wichtigste, dass der jeweils andere einfach glücklich ist.
Und so wollen sie ihre Liebe retten!
In ihrem Instagram-Post teilt Isabell eine 5-Punkte-Liste, mit der sie und Jens ihre Beziehung neu gestalten wollen:
„1. Statt Gedankenlesen zu erwarten (hat nie funktioniert ), sagen wir einfach direkt, was wir brauchen.“
„2. Ständige Kritik? Braucht keiner. Lieber Komplimente und ein „Danke, dass du den Müll rausgebracht hast“.
„3. Alte Vorwürfe aus 2016? Ab in die Tonne – wir wollen nach vorne schauen, nicht ins Archiv.“
„4. Alles zusammen machen? Schön, aber manchmal tut Netflix allein auf der Couch auch ganz gut.“
5. „Mach mich glücklich!“ – nope. Ab jetzt kümmern wir uns selbst um unser Glück (der andere darf’s natürlich gern noch toppen ). Auf viele weitere Jahre voller Liebe, Lachen und kleinen Eigenheiten – mit dir, mein Schatz.“
Ob ihre Liebe auf diese Weise an neuer Qualität gewinnt? Das wird sich zeigen. Doch eins ist klar:
Isabell Horn geht mutig voran und zeigt, dass echte Liebe manchmal eine radikale Veränderung braucht – aber nicht gleich das Ende bedeutet.