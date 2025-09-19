Schon vor einiger Zeit sprach Isabell Horn in einem RTL-Interview über Herausforderungen in ihrer Beziehung. Besonders unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse sorgten offenbar für Spannungen. Ihre Lösung: Eine sogenannte „offene Beziehung“. Für beide ist das Wichtigste, dass der jeweils andere einfach glücklich ist.