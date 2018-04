Ist Bill Kaulitz schwul? Die ganze Wahrheit!

Ist er es oder ist er es nicht? Diese Frage beschäftigt Männlein wie Weiblein schon seit 2005, als Bill Kaulitz (28) zusammen mit Tokio Hotel durch den "Monsun" gegangen ist, "hinter die Welt, ans Ende der Zeit..." Und Zeit ist seither einige vergangen. Und noch immer wird gerätselt, ob der Sänger jetzt Jungs mag oder Mädchen oder beides.

Bill Kaulitz: Dieses Foto sorgt bei seinen Fans für Aufsehen!

Bill Kaulitz: Flucht in die USA

Nach ihrem krassen Erfolg flüchteten die Zwillinge Bill und Tom in die USA, nachdem Fans sie und ihre Familie belästigt hatten. Abertausende von überwiegend weiblichen Fans standen vor ihren Hotelzimmern und wollten Fotos oder Sex mit den damals 15-Jährigen. Zu viel für die beiden, die niemals mit so einschlagendem Erfolg gerechnet hätten. In den USA schotteten sie sich komplett ab, Bill hält sich mit seinem Privatleben noch immer bedeckt. Während Tom frei und wild mit Model-Mama Heidi Klum (44) knutscht, sah man Bill, der sich seit seinem Comeback "Billy" nennt, niemals in der Öffentlichkeit knutschen, obwohl er zwei Freundinnen hatte. Das hielt Fans, Neider und Kritiker allerdings nicht davon ab zu behaupten: Er ist schwul!

Bill Kaulitz: Ist er verlobt?

Dann folgte eine Riesen-Überraschung: In seinem Video "Boy don't cry" aus dem letzten Jahr sieht man ihn - verkleidet als Dragqueen! Während heterosexuelle Männer vermutlich eher Probleme hätten, sich als Frau zu präsentieren, schlüpft Billy gern in die weibliche Rolle. Aber vielleicht wollte er auch nur mit den Schlagzeilen über seine Sexualität spielen. Geäußert hat er sich diesbezüglich nicht. Dann aber der Knall: Angeblich soll Bill am letzten Mittwoch mit (s)einem Partner in einem Geschäft gesehen worden sein, das sich auf Ringe spezialisiert hat. Interessiert hätte ihn vor allem einer, der verdächtig nach einem Verlobungsring ausgesehen hat... Ein angeblicher Freund des Sängers sagt sogar: "Die Beziehung der beiden hat gerade einen ganz neuen Kurs eingeschlagen. Ich habe ihn noch nie so verliebt gesehen." In einem anderen Musikvideo hat er sogar Sex mit einem Mann...

Bill Kaulitz: Freund auf Foto?

Handelt es sich bei besagtem Partner etwa um den, den er auf Instagram bereits gezeigt hat? Oder zumindest seinen Arm? Selten gewährt der Sänger so intime Einblicke in sein Privatleben. Und das Foto sieht sogar seeehr privat aus...

Außerdem wird der hübsche 28jährige nicht nur von Damen angeschmachtet. Unter seinen zahlreichen Bewunderen sind auch viele Männer, die eindeutige Wort für Billy finden. Einige nicht einmal jugendfrei. Schon als 18-Jähriger wurde er von der "Vanity Fair" interviewt. Damals wurde ihm die Frage gestellt, ob er sich wundere, dass viele ihn für schwul hielten. Seine Antwort: "Überhaupt nicht. Die meisten haben dieses klischeemäßige Denken: Schminke plus gemachte Haare ist gleich schwul. Ich wollte ja genau das Statement setzen, dass es halt nicht so ist. Jeder kann machen, was er möchte. Das eine muss mit dem anderen nichts zu tun haben." Ob sich seine Einstellung inzwischen geändert hat? Das weiß wohl nur Billy selbst...