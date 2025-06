Ist ihre Ehe noch zu retten? Justin Bieber schürt Trennungsgerüchte

Ein inzwischen gelöschter Instagram-Post von Justin Bieber hat seine Community schockiert. Der Sänger teilte eine Reihe von verschwommenen Selfies, unterlegt mit dem Song "I Wish" von Carl Thomas. Was auf den ersten Blick harmlos scheint, entpuppte sich beim genaueren Hinhören als Zündstoff: In dem Lied heißt es unter anderem "Sie ist unglücklich verheiratet mit einem Kind" und "Ich wünschte, ich hätte sie nie getroffen". Viele Fans sahen darin einen direkten Bezug zu Justins Ehe mit Hailey – immerhin ist das Paar erst seit Kurzem Eltern des kleinen Jack Blues.