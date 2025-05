Justin Bieber demütigt Hailey öffentlich: Hat sie endlich genug?

Seinen Text hat Justin mittlerweile durch eine Kette aus Emojis ersetzt, doch das Netz vergisst nie. In der Kommentarspalte seines Posts sammeln sich tausende Reaktionen wie: "Hailey, du hast Besseres verdient. Niemand sollte so öffentlich von seinem Ehemann bloßgestellt werden, egal ob es ein Missverständnis war oder nicht." Andere schreiben: "'Leider falsch' ist in diesem Satz teuflisch ... Bestie, sag einfach 'Glückwunsch', 'ich liebe dich' oder so" oder "Es ist einfach unmöglich, dass Justin diesen Moment für dich zerstört hat. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit meinem Feind verheiratet zu sein." Und auch Sätze wie „Ich meine, 'Ich bin so stolz auf dich, Baby' wäre auch eine Möglichkeit gewesen“ zeigen, wie sehr Justins Verhalten gegenüber seiner Frau die Fans enttäuscht hat.