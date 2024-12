Nach Zoff mit Blake Lively: Justin Baldoni packt aus! So heftig war es am "It Ends with Us"-Set

Im Podcast "How to Fail with Elizabeth Day" schilderte Justin, wie belastend die große Verantwortung war: „Regie zu führen ist ein sehr einsamer Job, weil man sich sozusagen an der Spitze dieser Hierarchie befindet." Baldoni betonte, dass er als Regisseur kaum die Möglichkeit hatte, seine Unsicherheiten zu teilen: "In den stillen Momenten hat jeder tausend Fragen an dich, aber gleichzeitig möchte dich niemand stören. Und man hat nicht wirklich viele Menschen, mit denen man reden kann."