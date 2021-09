Jack Handl: Der "The Biggest Loser"-Gewinner ist tot!

Camp-Chefin Christine Theiss nahm bereits via Instagram Abschied und veröffentlichte ein gemeinsames Bild. "Lieber Jack, so werde ich dich in Erinnerung behalten. Lebensfroh, laut und herzlich! 2012 warst du mein erster Gewinner bei 'The Biggest Loser' und dein 'Zefix' höre ich heute noch deutlich", schrieb sie dazu. "Leider wurdest du vor wenigen Tagen in deiner neuen Heimat Thailand viel zu früh aus dem Leben gerissen." Die Ex-Kickboxerin wünscht seiner Frau und seiner Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft. Sie ist sich sicher: "Im Himmel wird es ab jetzt ein wenig turbulenter."