Jack Osbourne enthüllt: Die krasse Wahrheit über Schwester Aimee!
Warum war Aimee Osbourne nicht in der beliebten Doku-Soap "The Osbournes" zu sehen? Bruder Jack verrät die ganze Wahrheit!
Der Tod von Ozzy Osbourne (76) ist nicht nur ein tragischer Verlust für seine Familie, sondern auch für die Fans, die den Rocker teilweise jahrzehntelang begleitet haben. Seine Musik hat viele Menschen berührt und bewegt. Durch die Doku-Soap "The Osbournes" konnte man den "Prinzen der Finsternis" und seine Familie zwischen 2002 und 2005 sogar noch besser kennenlernen. Ein Geheimnis konnten die Osbournes allerdings bis heute gut hüten: die ganze Wahrheit über Aimee Osbourne (41)!
Jack packt über Schwester Aimee aus
In der MTV-Show waren Ozzy, seine Ehefrau Sharon (72) und die gemeinsamen Kinder Jack (39) und Kelly (40) zu sehen. Von Aimee fehlte jede Spur. Aber warum eigentlich? In einem Interview verrät Jack nun, warum seine Schwester absolut keine Lust darauf hatte, mit der Familie vor der Kamera zu stehen.
In "Disrespectfully" (mit Katie Maloney und Dayna Kathan) plaudert der 39-Jährige aus: "Damals wollte sie unbedingt Musikerin werden." Das ließ sich nicht mit der Doku-Soap vereinbaren. "Die Art von Musikerin, die sie sein wollte, war so etwas wie Fiona Apple, wie Mazzy Star. Irgendwie obskur, geheimnisvoll, launisch, und sie hielt eine Show bei MTV für ein Kinderspiel. Und sie dachte: ‚Ich bin nicht dumm. Ich will nicht als jemand dastehen, der sich auf den Rockschößen ausruht.‘ So hat sie es jedenfalls wahrgenommen."
An ihrer Meinung hielt Aimee bis zum bitteren Ende fest. "Als die Show dann so ein Riesenerfolg wurde, dachte sie, glaube ich, ‚Also, ich kann jetzt nicht mehr mitmachen, weil ich nicht noch mehr als jemand dastehen will, der auf den Zug aufspringt.‘ Also blieb sie einfach stur und wollte relativ privat und unauffällig bleiben", so Jack.
Aimees harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Mit ihrer Band ARO veröffentlicht sie schon seit mehreren Jahren Musik.