Jamal Edwards: Musik-Ikone stirbt mit nur 31 Jahren!

Jamai Edwards wurde berühmt, als er seinen Online-Musiksender SB.TV gründete. Er verhalf zahlreichen großen Künstlern zum Durchbruch - so beispielsweise Ed Sheeran, Jessie J und Rapper Dave. Im Laufe seiner Karriere konnte er große Erfolge feiern - im Jahr 2014 wurde er sogar mit dem "Member of the British Empire" ausgezeichnet.