James Cameron: Klares Zeichen gegen Trump! Kult-Regisseur wird Neuseeländer

Schon lange hegt Cameron eine tiefe Verbindung zu Neuseeland, wo er nicht nur einige seiner Filme drehte, sondern auch seit 14 Jahren lebt. Nun soll er offiziell auch ganz bald die neuseeländische Staatsbürgerschaft erhalten, ein Schritt, der offenbar nicht nur aus Liebe zur Landschaft und Kultur des Landes erfolgt. In einem Statement erklärte der Star-Regisseur, dass sich die USA unter der Regierung von Donald Trump in eine Richtung entwickelt hätten, die er nicht mittragen könne. "Ich sehe eine Abkehr von allem Anständigen. Amerika steht für nichts, wenn es nicht für das steht, wofür es in der Vergangenheit gestanden hat. Es wird zu einer hohlen Idee, und ich glaube, sie höhlen es zu ihrem eigenen Vorteil so schnell aus, wie sie können", so der Regisseur im Gespräch mit "Stuff"