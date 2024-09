James Earl Jones: Trauer um die "Star Wars"-Legende! So nehmen seine Promi-Kollegen Abschied

Vielen Fans wird Jones vor allen Dingen durch seine Arbeit als Synchronsprecher in Erinnerung bleiben. So lieh er dem "Star Wars" Bösewicht Darth Vader und dem Löwen Mufasa in "Der König der Löwen" seine Stimme. Doch auch vor der Kamera machte er eine großartige Figur, spielte in Filmen wie "Der Prinz aus Zamunda" und "Conan der Barbar" mit. Auch sein lustiger Gastauftitt bei "The Big Bang Theory", bei dem er sich selbst ordentlich durch den Kakao zieht, bleibt unvergessen. Für seine Leistungen erhielt Jones nicht nur einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk, sondern auch einen Grammy Award und einen Tony-Award.

Im Netz trauern viele Promis um ihren guten Freund und Kollegen. Mark Hamill (72), der den "Star Wars"-Helden Luke Skywalker und somit Darth Vaders Sohn spielte, schreibt auf X "Ruhe in Frieden, Vater."

Auch Schauspieler Colman Domingo (54) meldet sich auf der Plattform zu Wort. "Vielen Dank, lieber James Earl Jones, für alles. Ein Meister unseres Fachs", schreibt er. "Ruhe dich jetzt aus. Du hast uns dein Bestes gegeben."