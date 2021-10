James Michael Tyler: Der "Friends"-Star ist tot

Zahlreiche Serienkollegen meldeten sich nach der traurigen Todesmeldung zu Wort. "'Friends' wäre ohne dich nicht das Gleiche gewesen. Danke für all das Lachen, das du mit in die Show und in unsere Leben gebracht hast. Du wirst so vermisst werden", so Jennifer Aniston. "Das Maß an Dankbarkeit, die du mit dir in den Raum gebracht hast und jeden Tag am Set an den Tag gelegt hast, ist das Maß an Dankbarkeit, die ich empfinde, dich gekannt zu haben", schrieb Courteney Cox.

