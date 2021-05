Jan Hahn: Neue tragische Details nach seinem Tod enthüllt

Nicht nur als Moderator hatte Jan Hahn einiges auf dem Kasten. Auch musikalisch war der smarte 47-Jährige ein echtes Naturtalent. So postete er auf "Instagram" unter dem Namen "delawareandhudson_music" immer wieder Videos und Bilder, durch die er sein musikalisches Talent unter Beweis stellte. Das Erschütternde dabei: Jan sprach noch im Januar via "Instagram" zu seinen Fans und berichtete von neuen Songs, die er im Laufe der nächsten Zeit veröffentlichen wollte. So hieß es: "Es wird neue Musik geben." Doch dazu kam es nie. Statt neuer Lieder finden sich unter den Posts von Jan jetzt eine Vielzahl von Beileidbekundungen wieder.

"Auch nach Tagen noch unbegreiflich, dass du nicht mehr da bist. Hätte deine Musik so gerne gehört, sie wäre sicher so positiv gewesen, wie du selber. Mach es gut lieber Jan und misch da oben mal kräftig auf", offenbart ein trauernder Fan unter dem letzten Post von Jan und nimmt von dem Moderator für immer Abschied.