Jan Hofer: Bittere Diagnose! RTL macht es offiziell

Er habe nur leichte Erkältungssymptome, teilte RTL mit. Eigentlich sollte er für das Magazin in der kommenden Woche wieder vor der Kamera stehen - daraus wird nun nichts. Pinar Atalay springt für Jan Hofer ein. "Erst einmal gute Besserung vom gesamten Team an Jan! Zum Glück hat er einen milden Verlauf. Wir freuen uns, wenn er dann bald wieder bei RTL Direkt an Bord ist", wünscht Pinar Atalay ihren Kollegen.