Jan Josef Liefers: Bittere Konsequenzen! Jetzt ist von Untreue die Rede

"Untreue Männer sind fies"

Das zumindest scheinen einige Fans zu vermuten, die ihr unter dem Foto besorgte und auch Mut machende Nachrichten zukommen lassen. "Untreue Männer sind fies ... Wünsch dir alles Gute. Nimm dir Zeit für dich", schreibt eine Dame. Jemand gibt den Rat: "Man kann auch ohne untreue Männer glücklich werden. Viel Erfolg beim Loslassen!" Was die Fans damit meinen?

Schon in früheren Interviews ließ Anna Loos’ Mann, "Tatort"-Star Jan Josef Liefers, durchblicken, wie er zum Thema Treue steht. "Ich bin kein Moralapostel und würde für mich nie die Hand ins Feuer legen", sagte er einmal. Und: "Ich glaube, der Mensch ist nicht auf Treue programmiert." Dann gab es kürzlich einen pikanten Vorfall. Sind es diese Vorkommnisse um ihren Mann, die Anna Loos so traurig aussehen lassen? Es wäre gut möglich. Immerhin schreibt sie zu ihrem Foto: "Heute geht mein Gruß an Euch raus mit der Geschichte vom Loslassen und Wiederfinden." Es mag kryptisch klingen – doch das Wort "Loslassen" lässt in diesem Zusammenhang aufhorchen.