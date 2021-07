Jan Josef Liefers: In flagranti erwischt mit einer anderen Frau

War das der Grund für diese Zusammenkunft? Die Managerin des Schauspielers beantwortet diese Frage nicht. Stattdessen lässt Jan Josef Liefers laut "Das Neue Blatt" erklären: "Dies war ein rein privates Treffen." Was wohl Sahras Ehemann Oskar Lafontaine (77) dazu sagt? Liefers' Frau Anna Loos dürfte entspannt sein. "Was immer für mich infrage kam, war nur eine Beziehung, die mich nicht einsperrt", erklärte sie kürzlich in der Sky-Dokumentation "Her Story". Keiner nimmt dem anderen den Freiraum. "Und das ist für mich so die Grundverabredung, die wir haben. Und ich glaub, das ist auch das Glück, was wir haben. Dass jeder einfach fliegen kann, wenn er Lust hat zu fliegen."