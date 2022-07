Jan Josef Liefers & Anna Loos: Auszug aus der Familienvilla! Sie sagt Ade

Nach zahlreichen Schlagzeilen um ihre Ehe kehrt keine Ruhe ein. Jetzt sorgt Tochter Lilly (19) für Aufregung: Sie hat ihr Abitur bestanden und wird bald das Elternhaus verlassen. Seit 2012 steht sie als Schauspielerin vor der Kamera, drehte unter anderem mit Til Schweiger (58) "Honig im Kopf". Wenn sie das zum Beruf machen will, wird sie sich bei einer Schauspielschule wie dem renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien bewerben. Oder sie startet in Hollywood durch! Bald wird die abenteuerlustige Lilly, die Tattoos und Nasenring trägt, ihr Nest verlassen und ihr eigenes Leben beginnen. Sie übt schon – im Urlaub in Südfrankreich.

Zieht ein Kind aus, ist plötzlich nichts mehr so, wie es einmal war. Dieser Verlust wirbelt auch die Ehe der Eltern durcheinander! Dafür gibt es einen Fachbegriff: Das "Leere-Nest-Syndrom", das Gefühl des Verlassenwerdens. Laut Statistiken werden Ehen nach dem Auszug der Kinder besonders oft geschieden. Anna Loos und Jan Josef Liefers haben zum Glück noch Tochter Lola (14) – für einen kleinen Rest heiler Familienwelt.