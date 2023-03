Jan Josef Liefers & Anna Loos nach Ehekrisen-Gerüchten: Die Lage spitzt sich weiter zu

"Es war wirklich unglaublich schön, dass Jani, alias Jay Jay Liefers, die Regie für mein Video zu 'Mauern' übernommen hat. Danke für deine Unterstützung", bedankt sich Anna Loos öffentlich bei ihrem Mann und nennt ihn dabei liebevoll "my love". Dazu veröffentlicht die Sängerin noch ein Video von sich und dem 58-Jährigen. Sie zeigen sich innig, extrem glücklich. Es sieht wirklich so aus, als hätte das Paar all die Gerüchte um die angebliche Affäre des Schauspielers hinter sich gelassen. Oder doch nicht?