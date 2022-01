Jan Josef Liefers & Axel Prahl: Süße Beichte! Sie können ihre Gefühle nicht mehr verbergen

Der Tatort aus Münster mit Jan Josef Liefers (57) und Axel Prahl (61) feiert großes Jubiläum: Bereits den 40. Fall lösen Gerichtsmediziner Karl-Friedrich Boerne und Kommissar Frank Thiel in Des Teufels langer Atem (16. Januar, 20.15 Uhr im Ersten). Die beiden ungleichen Charaktere sorgen mit ihrem einzigartigen Zusammenspiel nicht nur für Spannung in jeder Folge, sondern auch für humorvolle Momente. Eine Sache, die nicht vielen Schauspielern gelingt und die das Erfolgs-Duo aufgrund sensationeller Quoten längst an die Spitze der beliebtesten Tatort-Teams katapultiert hat.

