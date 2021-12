Steffen Henssler: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

In seinem neusten Video-Clip stellt Steffen nun ein Nudelgericht vor, welches er in Windeseile zusammen zaubert. Doch obwohl Steffen aus dem Schwärmen über seine Pasta gar nicht mehr heraus kommt, scheinen seinen Fans davon eher weniger begeistert zu sein. So wettern sie: "Macht der in das geile Gerichte gefühlt nur drei Nudeln? Wer soll denn davon satt werden?", "Also, mir schmeckt es nicht. Deswegen gibt's Linseneintopf." sowie "Wer kocht denn Nudeln und wirft dann nur 5 Nudeln in den Topf?". Autsch! Harte Worte, die an Steffen sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass er sich die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...