GZSZ-Jan Kittmann: So geht es für Tobias nach der Trennung weiter!

Als erstes, wird er sich so eine neue Wohnung suchen müssen. "Klar ist, Tobias kann da ja erstmal nicht wohnen, es ist ja Katrins Wohnung", erklärt Jan. Die Trennung würde für Tobias alleine schon rein pragmatisch eine riesige Veränderung darstellen, aber einen noch gewaltigeren emotionalen Umbruch: "Die Gefühlsebene ist da ja noch mal etwas ganz anderes, er geht da jetzt auch nicht ohne Herzschmerz heraus."

Zudem kommt, dass Tobias kaum eigenes Geld besitzt. Er würde zwar gerade, dank Katrin, an einem lukrativen Projekt sitzen, doch solange dieses nicht verkauft ist, wird er wohl trotzdem erstmal in einem Hotel hausen müssen.

Jan hat allerdings kaum Mitleid für die aktuelle Situation seiner Rolle, schließlich habe er sie sich selbst zu verschulden: "Katrin hat ihn immer wieder gefragt, ob sie das noch zusammen machen und er hat immer gesagt, dass alles gut ist, bis er im Gerichtsaal zu dem Entschluss kam, dass er keine Falschaussage machen und akzeptieren kann, dass Carlos für etwas, dass er nicht getan hat, ins Gefängnis muss."

Dafür hätte der 41-Jährige allerdings umso mehr Verständnis für Katrin, die sich hiernach von Tobias distanzierte. "Das hat das große Problem aufgemacht und sie haben festgestellt, dass sie an unterschiedlichen Stellen stehen. Zwar ringen sie darum, dass alles wieder gut wird, doch am Ende landen sie immer wieder am selben Punkt", erklärt der Schauspieler.

Abschließend gibt Jan jedoch bekannt, dass es für Tobias bald einen Lichtblick geben wird: "Er hat ja glücklicherweise vor kurzem einen 'Best Buddy' gefunden und Paul bietet ihm an, in seine Wohnung zu ziehen." Dort ist schließlich, seitdem Tuner (Thomas Drechsel) den Kollekiez verlassen hat, ein Zimmer frei. Für Tobias kommt dieses Angebot wie gerufen und er nimmt es natürlich direkt an.

Wie das WG Leben für Tobias läuft, werden wir ab Mittwoch, 19.06.2024 um 19.40 Uhr bei RTL sehen oder bereits jetzt auf RTL+.

