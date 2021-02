Jana Ina & Giovanni Zarrella: Traurige Trennung

Der Grund? Jana Ina wird ab dem 8. März für die neue Staffel von "Love Island" auf Teneriffa vor der Kamera stehen. Wegen der Corona-Pandemie darf die Moderatorin zwischen den Drehs nicht zu Giovanni und den Kids zurück nach Deutschland fliegen. "Ich war noch nie so lange getrennt von unseren Kindern. Unser Sohn ist schon fast 13. Also ist das eine Premiere und gar nicht so einfach", gibt sie im Interview mit RTL zu. "Mein Mama-Herz weint jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll."