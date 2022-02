Jana Ina und Giovanni Zarrella: Zoff wegen einer attraktiven Tänzerin!

Dabei durfte das Tanztraining natürlich auch nicht zu kurz kommen, schließlich begeisterte der 43-Jährige schon bei den letzten Aufzeichnungen mit coolen Tanzmoves. In seinem Video war auch eine attraktive Blondine zu sehen, die mit ihm übte – und Giovanni ziemlich nahe kam. So schmiegten sich ihre Körper eng aneinander, Tänzerin Ini berührte ihn zärtlich im Gesicht. War das nur Teil der Choreografie – oder ist da etwa mehr? Die beiden verstanden sich gut, lachten, warfen sich vielsagende Blicke zu ... Für Jana Ina sicherlich ein Schlag in die Magengrube! Sie als Brasilianerin, er als Italiener – da fliegen schnell mal die Fetzen! "Anfangs war ich eine Katastrophe. Ich war sehr eifersüchtig, so richtig übertrieben", gestand Giovanni mal laut "Woche heute". Nur um hinterherzuschieben: "Jana Ina ist jetzt eifersüchtiger als ich!" Kein Wunder, in der Showbranche lauern die Versuchungen nun mal an jeder Ecke, Giovanni kommt bei Proben und seinen Shows immer wieder mit hübschen Kolleginnen in sehr engen Kontakt – oder eben auch wie hier mit sexy Tänzerinnen …!