Jana Ina Zarrella: Bittere Tränen! Sie kann einfach nicht mehr

Große Sorge um ihre Familie

Es sind Bilder, die einem die Tränen in die Augen treiben und erschreckend an das erinnern, was auch in Deutschland erst vor einigen Monaten passiert ist: eine durch Starkregen ausgelöste, unvorstellbare und völlig überraschende Naturkatastrophe! Mehr als 100 Menschen sind bisher durch die Überschwemmungen und Erdrutsche in Brasilien ums Leben gekommen – die Zahl wird noch immer nach oben korrigiert, wie viele Menschen in der völlig verwüsteten Bergregion Petrópolis im Bundesstaat Rio de Janeiro tatsächlich starben, ist noch immer ungewiss. Mindestens 80 Häuser wurden von einer Schlammlawine erfasst, über 180 Bewohner von Risikogebieten mussten in Schulen untergebracht werden, fast 400 Menschen wurden obdachlos.