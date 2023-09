Jana Ina Zarrella: Flucht aus dem Alltag! So findet sie den Exit

In der ARD-Sendung "Brisant" erzählt die 46-Jährige von ihrem Job als Botschafterin bei "Tierisch engagiert" und warum die Therapie mit Hunden so wichtig ist: "Es ist schon wirklich mehrfach bewiesen, dass Tiere Menschen einfach guttun. Sie bringen die Menschen ein bisschen weg von ihrem Alltag. Sie sind wirklich eine der besten Therapien, die es gibt. Also nur mal kurz kuscheln oder ein paar Streicheleinheiten, das hat viel so schon mit der Freude des Menschen. (…) Umso wichtiger ist, dass die Ausbildung von Therapiehunden immer weiter unterstützt wird."