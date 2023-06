Giovanni & Jana Ina Zarrella: Es ziehen dunkle Wolken über ihrem Liebesglück auf!

Doch während ihr Mann stets Lob von seinen Fans bekommt, muss die gebürtige Brasilianerin immer wieder mit Kritik klarkommen. „Ersetzt die Frau Zarrella”, oder „Was zeichnet sie als Jurorin aus?” schimpfen die Fans der Kochsendung im Internet. Das ist nicht leicht zu verkraften …

Und wer spendet Jana Ina Kraft und aufmunternde Worte in schwachen Momenten? Denn Giovanni ist ständig unterwegs und von zu Hause weg, um seinem Erfolg nachzujagen: Proben, Studioaufnahmen und Co. scheinen mittlerweile den Takt in ihrer Ehe vorzugeben. Wenigstens zahlt sich die harte Arbeit des Bühnen-Stars aus: Sein Album Per Sempre („Für immer”) stürmte die Chartspitze. Doch welchen Preis hat dieser Erfolg?