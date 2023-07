Giovanni Zarrella & Jana Ina: Fremdgeh-Fiasko! Eine andere Frau sabotiert ihre Ehe

Wenn zwei Menschen Seelenverwandte sind, scheint es, als würden sie eine unsichtbare Beziehung teilen, die ihre Herzen auf magische Weise miteinander verbindet. So wie Giovanni Zarrella und Maite Kelly. Am 22. Juli kehrt er mit seiner "Giovanni Zarrella Show" aus Dortmund zurück ins Fernsehen. Mit dabei ist auch wieder seine blonde Kollegin. Ob das Jana Ina Zarrella recht ist? Denn es könnte zu einem neuen Eifersuchts-Drama kommen! Warum tut er seiner Frau das an?