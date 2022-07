Jana Ina Zarrella: Knallharte Entscheidung! Sie zieht einen Schlussstrich

Jana Ina zieht einen Schlussstrich

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, wie Jana Ina sich derzeit ernährt. "Seit über zwei Jahren esse ich kein Fleisch mehr. Ich trinke pflanzliche Milch und möchte auch mit Fisch aufhören. Ich verändere einiges an meiner Ernährung", verrät sie. "Ich habe der Umwelt zuliebe aufgehört, Fleisch zu essen. Nutztiere werden in der Massentierhaltung unter anderem auch mit eiweißreichem Sojaschrot gefüttert. Und für den Anbau von Soja findet eine großflächige Abholzung von Regenwald statt."

Deshalb hat Jana Ina einen radikalen Entschluss gefasst. "Ich möchte sowas nicht unterstützen und deswegen entschied ich mich, kein Fleisch mehr zu essen", erklärt sie. Und diese Entscheidung bereut sie bis heute kein bisschen...

