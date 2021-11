Jana Ina Zarrella: Lasst euch impfen, damit wenigstens die Kinder wieder normal leben können!

Sie selbst ist sich sicher, dass diese Aussage in ihrer Community nicht überall Anklang finden wird und verteidigt sich: "Mir ist bewusst, dass so ein Post sehr viele Reaktionen generiert aber ich habe eine Meinung dazu und werde meine Meinung auch nicht ändern!". Die 44-Jährige kann und will sich einfach nicht mehr zurückhalte. In einer Pandemiezeit, in der alle nur eines wollen - wieder normal leben - setzt sie nun ein Zeichen.