Lady Gaga: Nackt auf der Vogue! Sie zieht komplett blank

Einzigartig, erotisch und extravagant, so lässt sich der mutige Auftritt von Stefani Germanotta alias Lady Gaga am besten beschreiben. Seit die New Yorkerin 2008 mit "The Fame" der internationale Durchbruch gelang, ist sie von den Weltbühnen nicht mehr wegzudenken. Trotz 150 Millionen verkauften Tonträgern erregt Lady Gaga nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihren aufwendig inszenierten und nicht selten skandalträchtigen Auftritten für Aufsehen.