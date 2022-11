Jana Ina Zarrella: Nach 17 Ehe-Jahren – jetzt platzt es aus ihr heraus

Musik spielt im Hause "Zarrella" eine bedeutende Rolle. Giovanni ist begnadeter Sänger, seine Ehefrau Jana Ina liebt Musik mindestens genau so sehr. Da ist es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet das Ehepaar Botschafter für das neue Musical "Moulin Rouge!" ist, das am 6. November 2022 im Kölner Musical Dome seine Premiere feiert. Erste Eindrücke durfte Jana Ina Zarrella mit "InTouch Online" teilen. Sie berichtet euphorisch, was sie am Stück am meisten begeistert hat: "Die Vielfalt und die Werte wie Liebe, Freiheit und Toleranz, die vermittelt werden und aktueller nicht sein könnten. Aber auch die Kostüme, die Songs und das Talent der Darstellerinnen und Darsteller. Das Musical ist sehr ergreifend und lässt einen auch den Tag danach nicht los."