Jana Ina Zarrella: Süße Beichte! Familienhündin Cici spendet ihr Trost

Seit dem Tag, an dem Jana Ina Cici aus einer Tötungsstation in Ungarn rettete, verbindet die beiden eine ganz besondere Beziehung. "Sie ist immer bei mir", schwärmt die TV-Frau von ihrer Hündin. Es ist, "als hätte sie schon immer zu uns gehört". Und das nicht nur in guten Zeiten. Cici ist Jana Inas persönlicher Seelentröster.

"Sie spürt, wenn es mir schlecht geht und ich weinen muss. Dann springt sie sofort auf mich, legt ihre Pfoten auf meine Brust und schaut mir ins Gesicht. Als würde sie sagen: ‚Alles ist gut.‘ Ich bin so dankbar für diese Liebe." Aber wo ist dann Ehemann Giovanni? Es scheint, als könne sich Jana Ina mehr auf ihre Hündin verlassen ...