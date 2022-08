Jana Ina Zarrella: Sie zeigt endlich ihre Kinder

Bei einer Fragerunde auf Instagram, offenbart eine Followerin, dass sie in der 16. Woche schwanger ist. Daraufhin kommt Jana Ina ins Schwärmen: "Mama zu sein ist das schönste Geschenk, das es gibt. Ich lerne so viel von meinen Kindern. Ich lerne so viel von meinen Kindern. Du kannst dich jetzt schon darauf freuen. Du wirst die größte und schönste Liebe erleben. Eine unendliche Liebe, die man nicht einmal erklären kann."