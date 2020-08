Jana Ina Zarrella & Giovanni Zarrella: Bitter, was jetzt ans Licht kommt!

Wie Jana Ina jetzt berichtet, bereitet ihr die Entwicklung des Corona-Virus in Brasilien enorm Kopfzerbrechen! So erklärt sie: "Ich habe Familie in Brasilien und seit einer gefühlten Ewigkeit kann ich meine Mutter und meinen Bruder nicht sehen, die Grenzen sind zu. Ich habe keine Ahnung, wann ich meine Familie wiedersehen darf. Giovanni hatte auch Familie in Italien. Also meine Cousine und meine Tanten sind auch an Corona erkrankt in Brasilien." Sie ergänzt: "Zum Glück geht es denen gut, aber du weißt ja nie, wie sich das weiter entwickelt. Ich lese jeden brasilianische Zeitung und sehe nur, dass es da immer weitergeht, über drei Millionen Infizierte, die sich testen ließen. Und meine Mama ist 65, hat natürlich Angst, ist nur zu Hause." Oh je! Aber auch Giovanni hat aktuell sein Seelen-Päckchen zu tragen...