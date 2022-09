Jana Ina Zarrella & Giovanni Zarrella: Das wusste bis jetzt niemand

Wie Jana Ina nämlich nun offenbart, hat Giovanni kurzerhand Portugiesisch gelernt, um sich mit seiner Schwiegermutter zu verständigen! So berichtet Jana Ina in der "NDR-Talkshow": "Giovanni kann fließend Portugiesisch. Weil meine Mutter tatsächlich nur Portugiesisch kann. Und wir sind ein paarmal nach Brasilien geflogen und er sagte: 'Das geht gar nicht, dass ich da hingehe und mit der Schwiegermutter nicht reden kann!'" Jana Ina ergänzt: "Und dann hat er Portugiesisch gelernt. (…) Aber das ist schön. Und das ist Giovanni. Er hat ein Riesenherz. (…) Das macht ihn aus, deswegen liebe ich ihn auch immer mehr." Wow! Was für eine wundervolle Nachricht aus dem Eheleben der beiden! Ob Jana Ina uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Geschichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein ...