Jana Ina Zarrella & Giovanni Zarrella: Nach 17 Jahren - damit hätte niemand gerechnet!

Die zwei haben sich wirklich gesucht und gefunden! Jana Ina Zarrella & Giovanni Zarrella sind auch nach 17 Jahren Ehe noch verliebt wie am ersten Tag. Das Traumpaar feierte am 03.09.2022 ihren Hochzeitstag und ließen nun die ganze Welt wissen, dass sie noch immer nicht glücklicher miteinander sein könnten. Dazu teilte die Moderatorin nun ein süßes Erinnerung-Video an ihren schönsten Tag im Leben.