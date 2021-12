Jana Ina Zarrella: Zuckersüße Nachrichten zu ihrem 45. Geburtstag!

An Jana Inas Geburtstag hatten die Fans jetzt die Möglichkeit, ihrem Idol via "Instagram" einige Fragen zu stellen, bei denen Jana Ina ihnen Rede und Antwort stand! Doch damit nicht genug! Gleichzeitig gab sie einen intimen Einblick in ihr Eheleben mit Giovanni! So wollte ein neugieriger Follower wissen: "Was machst du, dass eure Ehe so harmonisch ist?" Die Antwort von Jana Ina darauf fällt eindeutig aus. Sie gibt zu verstehen: "Wir versuchen, aus jedem Tag das Beste zu machen." Wow! Was für eine zuckersüße Nachricht! Das den beiden dies gelingt, wird auch aus einem Feedpost deutlich, den Jana Ina mit ihrer Community teilt! Jana Ina offenbart: "Ich fühle mich gesegnet. Ich bin 45, gesund, habe eine tolle Familie und darf das machen, was ich liebe. Ich gehe durchs Leben mit einem Lächeln im Gesicht damit Gott sieht, wie glücklich und dankbar ich für alles bin." Eine schönere Aussage hätte die Beauty an ihrem Ehrentag definitiv nicht treffen können!