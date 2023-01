Jana Pallaske: Was lief bei Let's Dance wirklich mit Massimo Sinato?

Wird Jana Pallaske am Lagerfeuer im Dschungelcamp wohl auch über ihre Zeit bei "Let's Dance" ins Plaudern kommen? Zu ihrer Beziehung zu ihrem damaligen Tanzpartner Massimo Sinato sind schließlich noch einige Fragen offen...

Sie waren DAS Tuschelthema bei "Let’s Dance" 2016: Jana Pallaske und Profi-Tänzer Massimo Sinató legten einen heißen Tanz nach dem anderen aufs Parkett, kamen sich Woche für Woche näher. Fotos zeigten das Tanzpaar damals auch außerhalb des Studios in inniger Pose. In Produktionskreisen hieß es seinerzeit: Zwischen den beiden hat es längst gefunkt! Doch was war wirklich dran an den Gerüchten?

Sie umarmten sich zärtlich, schauten sich tief in die Augen. Ein liebevolles Küsschen links, eines rechts: Als Massimo und Jana sich vor ihrem Training in Berlin begrüßten, war ihre Zuneigung offensichtlich. "Es sah so aus, als hätten sich die beiden sehr aufeinander gefreut", verriet ein Augenzeuge gegenüber "Closer". Immer wieder kam es damals zu Szenen, die Massimos Ehefrau Rebecca zu denken gegeben haben dürften.