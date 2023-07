Jane Birkin: Was war die Todesursache?

Jane ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie wurde am Sonntag leblos in ihrem Haus in Paris gefunden. In den letzten Jahren hatte sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit den 90er-Jahren litt die Musikerin an Leukämie. Außerdem machte sie 2012 ihre Autoimmunerkrankung öffentlich. Im September 2021 schlug das Schicksal erneut zu. Diagnose: Leichter Hirnschlag. In den letzten Jahren zog sich Jane fast komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ob ihre Erkrankungen letztendlich zu ihrem Tod geführt hat, ist bisher nicht bekannt.