Jane Withers: Die Kult-Schauspielerin ist tot

Fans und Freunde aus aller Welt trauern um Jane Withers. Die US-Schauspielerin ist am 7. August im Alter von 95 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht wird von ihrer Tochter bestätigt. So soll sie in ihrer Heimat Burbank (Kalifornien) und im Kreise ihrer Liebsten für immer die Augen geschlossen haben. Angaben zur Todesursache ihrer geliebten Mutter macht sie jedoch nicht. "Meine Mutter war eine ganz besondere Frau", schwärmt Tochter Kendall Errair in einem Statement. "Sie erhellte einen Raum mit ihrem Lachen, aber sie strahlte vor allem Freude und Dankbarkeit aus, wenn sie über ihre Karriere sprach."