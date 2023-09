Janina Reimann: Baby Nr. 3 - witziges Geständnis der 36-Jährigen

Janina Reimann trinkt eigentlich nie Cola. Doch jetzt hatte sie plötzlich große Lust darauf. Für Coleman ein kleiner Schock, denn zuletzt hat sie in ihren beiden Schwangerschaften zum Softgetränk gegriffen. "Ich hatte nach dem "schwimmen" so Lust auf eine Cola. Jeder der mich kennt weiß, dass ich NIE sowas trinke. OK, fast nie. Die zweimal, als ich mir eine Cola geholt habe war, als ich schwanger war und es noch nicht wusste. Ihr könnt euch vorstellen, was für einen Blick ich von Coleman bekommen habe", lacht die Auswanderin.

Aber sie stellt auch sofort klar: "Keine Sorge, ein drittes Kind ist definitiv nicht auf dem Weg." Die kleine Familie bleibt also erstmal zu viert...