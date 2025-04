Die Reimanns: Jetzt packt Tochter Janina über das Thema Umzug aus

In ihrer Instagram-Story meldete sich Janina Reimann jetzt über den regen Wechsel in ihrer Nachbarschaft zu Wort: "Das, finde ich, ist so ein typisch amerikanisches Ding. In unserer Nachbarschaft sind ganz viele Häuser, die vermietet werden und da wird ständig umgezogen", berichtet sie. Gleich zwei ihrer Nachbarhäuser im nächsten Umfeld wurden in den letzten Wochen wieder frei, obwohl die Familien, die dort gewohnt hatten, vor gar nicht allzu langer Zeit erst einzogen. "Ich finde es immer so doof, weil man hier nie so richtig eine Community aufbauen kann, weil ja immer jeder wegzieht. Es würde immer wieder von vorne anfangen", klagt Janina im gleichen Zuge. Dass viele ihrer Nachbarn ihre Häuser selten verlassen und dadurch nie auf der Straße anzutreffen sind oder sogar Augenkontakt gänzlich vermeiden, ist für die Zweifach-Mama ein amerikanisches Unding.

Dennoch sieht sie auch die positiven Seiten darin und muss ebenfalls zugeben: "Manchmal sind richtig tolle Nachbarn dabei, manchmal nicht so tolle und dann freut man sich auch irgendwie doch ein bisschen, dass sie gehen." Bleibt also zu hoffen, dass die neuen Mieter ihrer Nachbarhäuser eher zu ersterer Art Nachbarn gehören werden.