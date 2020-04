Janina Reimann & Coleman: Aus und vorbei!

Konny und Manu Reimann sind echte Umzugs-Profis. Vor 16 Jahren zogen sie mit ihren Kindern von Hamburg nach Texas. Heute wohnen die beiden - auf Hawaii. Doch jetzt wurden wieder die Kisten gepackt...

Tränen-Drama beim Umzug

In der letzten Folge von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" zogen Tochter Janina, Mann Coleman und Sohn Charlie nach Portland. Keine leichte Entscheidung! Denn ihr Herz hängt immer noch an Austin. "Es waren jetzt drei Jahre in unserem Haus. Es ist schon verrückt, was hier alles passiert ist. Wir haben geheiratet, ein Baby bekommen. Aber das ist wohl der Lauf des Lebens...", erzählte Coleman wehmütig. Bei Frau Janina flossen sogar die Tränen. "Das Haus so leer zu sehen, es abzuschließen und unseren Nachbarn Tschüss zu sagen, ist sehr traurig."

Konny Reimann: So hoch ist das Vermögen des Kult-Auswanderers!

Glücklicherweise war Mama Manu als Unterstützung dabei. Doch auch bei ihr kullerten die Tränchen. "Ich kann es schon verstehen, dass sie traurig sind. Es war ihr erstes Haus und sie hatten tolle Nachbarn. Sie haben ganz viel miteinander gemacht", so die 51-Jährige. "Ich kann immer nie jemanden weinen sehen. Dann muss ich auch weinen." Wenig später ging es für sie zurück nach Hawaii. Doch es ist nur ein Abschied auf Zeit. Schon in der nächsten Folge besuchen sie und Konny ihre Tochter in dem neuen Haus.

Diese 7 Fakten über Konny Reimann wusstet ihr garantiert noch nicht: