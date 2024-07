Janina Reimann: "Neuer Lebensabschnitt"! Die Fans können es kaum glauben

Ein besonderer Tag – nicht nur für den überglücklichen Charlie, sondern auch für seine stolzen Eltern. Mama Janina versieht den Beitrag mit den Hashtags: #neuerlebensabschnitt #kleinergroßer. Dass ihr Sohn gar nicht mehr so klein ist, ist auch den Fans nicht entgangen. Sie können es gar nicht fassen, dass er bereits aus dem Kindergarten raus sein soll: "Bitte was? Wie schnell ist denn die Zeit vergangen, dass er Kindergarten Abschied feiert. So schnell kann man gar nicht schauen, wie sie groß werden. Alles, alles liebe für deinen neuen Lebensabschnitt kleiner, großer Charlie", schreibt nur einer der überraschten Fans in den Kommentaren unter dem Post.

Da kann Familie Reimann ja gespannt sein, was der neue Lebensabschnitt für den kleinen Mann und seine Eltern Janina und Coleman bereithalten wird.

